В Черняховском районе 113 человек остались без электричества из-за долгов

СЕГОДНЯ 15:05 2019-04-19T15:05:55+03:00

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С начала года 113 потребителей в Черняховском районе остались без электричества из-за долга в размере 377 тысяч рублей.

Еще 230 человек в плане на отключение электричества – эти потребители задолжали за свет 811 тысяч рублей, сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».

В целом, просроченная задолженность жителей муниципалитета составляет 20,3 млн рублей. В число крупных должников вошли 89 человек с общим долгом в 7,9 млн руб. Просроченная задолженность каждого такого потребителя превышает 50 тыс. руб.

ИСТОЧНИК KP.RU