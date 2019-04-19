В Калининграде начнут строить велодорожки, совмещенные с проезжей частью

СЕГОДНЯ 15:08 2019-04-19T15:10:40+03:00

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Власти Калининграда решили взяться за строительство велосипедных дорожек, совмещенных с проезжей частью. Об этом по итогам выезда в микрорайон Восточный сообщила пресс-служба городской администрации.

- Впервые в городе мы их делаем не совмещенными с тротуаром, а совмещенными с проезжей частью, - сообщает пресс-служба. - То есть последовательность слева-направо, или справа-налево такая: тротуар - паркинг (отделенный невысоким бордюром) – велодорожка - проезжая часть (отделенная от велодорожки обычной разметкой). Как около лучших домов Европы.

По мнению чиновников, это позволит избежать конфликта между пешеходами и велосипедистами.

ИСТОЧНИК KP.RU