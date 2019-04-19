СЕГОДНЯ 15:12 2019-04-19T15:12:59+03:00

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В Неманском районе очистят 17 километров реки Инструч. Об этом сообщается на странице администрации в «Вконтакте».

Работы пройдут в рамках национального проекта «Экология» и программы «Сохранение уникальных водных объектов».

- На сегодняшний день завершается разработка проекта по очистке реки и экологи осматривают самые загрязненные и заболоченные участки водоема. По плану будет очищено 17 километров реки с применением землесосных снарядов, - сообщили в администрации, добавив, что экологи надеются, что им удастся сохранить уникальный водный объект и вернуть реке чистоту и ее природную жизнедеятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU