2019-04-19T18:04:45+03:00
Происшествия

В Багратионовске в ДТП попал автомобиль Росгвардии

Виктор Сергеев
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Фото: Артём ГородковФото: Артём ГородковФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В пятницу днем в Багратионовске произошло серьезное ДТП с участием автомобиля Росгвардии. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Столкновение двух автомобилей произошло на улице Дружбы. Служебный автомобиль получил серьезные технические повреждения. Очевидцы отмечают, что пассажир машины ехал непристегнутым, так как с его стороны разбито лобовое стекло.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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