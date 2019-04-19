В Багратионовске в ДТП попал автомобиль Росгвардии
Фото: Артём ГородковФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В пятницу днем в Багратионовске произошло серьезное ДТП с участием автомобиля Росгвардии. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Столкновение двух автомобилей произошло на улице Дружбы. Служебный автомобиль получил серьезные технические повреждения. Очевидцы отмечают, что пассажир машины ехал непристегнутым, так как с его стороны разбито лобовое стекло.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU