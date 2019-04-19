Власти разработают проекты рекультивации свалок в Черняховске и Гусеве

СЕГОДНЯ 17:00 2019-04-19T17:00:18+03:00

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В этом году в регионе начнется разработка проектной документации на рекультивацию свалок в Черняховске и Гусеве, а также короотвала в Немане. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в ходе своего послания Областной думе. Власти также намерены заняться короотвалом в Церпуссе.

- Мы видим, к чему приводит бесхозяйное поведение различных владельцев. Министерству природных ресурсов поручение - заняться коротовалом в Цепруссе, найти решение, предложить его на обсуждение в Правительстве, депутатам, общественности, - сказал Алиханов.

Глава региона также поручил выработать новые правила благоустройства, чтобы найти управу на нерадивых собственников, которые захламляют города и приводят к техногенным авариям и катастрофам на территории нашего региона.

- Такие правила должны быть приняты до конца этого года. Муниципалитеты обладают всеми полномочиями для того, чтобы эти правила реализовывать на своей территории и соответствующим образом наказывать и призывать к ответу тех, кто не выполняет эти требования, - заявил Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU