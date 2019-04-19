Часть Черняховска осталась без электричества из-за несогласованных с энергетиками раскопок

СЕГОДНЯ 17:22 2019-04-19T17:24:37+03:00

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В пятницу, 19 апреля, часть Черняховска осталась без электричества из-за проведения несанкционированных раскопок. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнерго».

В 9:35 в городе произошло технологическое нарушение по вине организации ООО «Вектор». Рабочие проводили несогласованные с энергетиками экскаваторные работы и повредили кабельную линию электропередачи.

- В результате обесточенными оказались 7 трансформаторных подстанций. Без света остались 2500 жителей города, один детский сад и две школы, - сообщили в пресс-службе электросетевой компании.

В течение часа две бригады «Янтарьэнерго» устранили повреждение и возобновили подачу электричества.

ИСТОЧНИК KP.RU