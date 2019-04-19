2019-04-19T17:24:37+03:00
Общество

Часть Черняховска осталась без электричества из-за несогласованных с энергетиками раскопок

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В пятницу, 19 апреля, часть Черняховска осталась без электричества из-за проведения несанкционированных раскопок. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнерго».

В 9:35 в городе произошло технологическое нарушение по вине организации ООО «Вектор». Рабочие проводили несогласованные с энергетиками экскаваторные работы и повредили кабельную линию электропередачи.

- В результате обесточенными оказались 7 трансформаторных подстанций. Без света остались 2500 жителей города, один детский сад и две школы, - сообщили в пресс-службе электросетевой компании.

В течение часа две бригады «Янтарьэнерго» устранили повреждение и возобновили подачу электричества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти разработают проекты рекультивации свалок в Черняховске и Гусеве
В Багратионовске в ДТП попал автомобиль Росгвардии
В Неманском районе очистят 17 километров реки Инструч
В Калининграде начнут строить велодорожки, совмещенные с проезжей частью
В Черняховском районе 113 человек остались без электричества из-за долгов
В Калининградской области уже обработали от клещей свыше 600 гектаров зеленых зон
На границе с Литвой застряла фура с головой дракона для Фестиваля китайских фонарей в Калининграде
В Калининградской области ввели двухмесячный запрет на вылов нерестующих рыб
1 мая в Калининграде заработают 14 фонтанов
«Помочь не за зарплату»: администрация Калининграда зовет на субботник 20 апреля
Спортсменка из Зеленоградска выиграла бронзу чемпионата Европы по пара-карате
В Калининграде проведут отбор в Московскую театральную школу Олега Табакова
Два человека госпитализированы после пожара в Зеленоградском районе
В Правдинске судят водителя, по вине которого в ДТП погибли два человека
В Черняховском районе в ДТП с двумя грузовиками пострадала пассажирка «Мазды»
В Калининграде на Советском проспекте горел микроавтобус
В Калининграде отключили электричество в домах на пяти улицах
Калининградская «Балтика» потеряла важные очки на своем стадионе
В Калининграде три человека пострадали из-за загоревшегося в квартире натяжного потолка
Детсадовцы провели акцию против палов травы в сгоревшем поле под Калининградом
Калининградцы сдали 50 литров крови в ходе донорской акции
Под Калининградом десятиклассник получил пулю из пневматической винтовки
В поселке Железнодорожный реализуют проект комплексного благоустройства за 107 млн