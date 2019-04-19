Часть Черняховска осталась без электричества из-за несогласованных с энергетиками раскопок
В пятницу, 19 апреля, часть Черняховска осталась без электричества из-за проведения несанкционированных раскопок. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнерго».
В 9:35 в городе произошло технологическое нарушение по вине организации ООО «Вектор». Рабочие проводили несогласованные с энергетиками экскаваторные работы и повредили кабельную линию электропередачи.
- В результате обесточенными оказались 7 трансформаторных подстанций. Без света остались 2500 жителей города, один детский сад и две школы, - сообщили в пресс-службе электросетевой компании.
В течение часа две бригады «Янтарьэнерго» устранили повреждение и возобновили подачу электричества.
ИСТОЧНИК KP.RU