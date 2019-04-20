В Калининградской области жители продолжают поджигать траву и провоцировать лесные пожары

СЕГОДНЯ 10:46 2019-04-20T10:46:52+03:00

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В Калининградской области сухая погода и активность жителей-пироманов продолжают плодить лесные пожары и палы травы. Только за последние сутки, как сообщает пресс-служба МЧС по нашему региону, пожарные 24 раза выезжали в поля.

В частности, 19 апреля в 10:20 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о лесном пожаре на Балтийском шоссе, напротив городского кладбища. Там горела лесная подстилка на площади одного гектара.

К счастью, никто не пострадал. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-5, ПК «ЭКОПЕТ» в составе 8 человек и 2 единицы техники.

В тот же день в 16:13 поступил сигнал о пожаре в поселке Рябиновка Багратионовского городского округа, где жители заметили горящее сухое поваленное дерево (тут тоже не обошлось без поджога травы).

Также 19 апреля в 12:52 поступило сообщение о пожаре в поселке Добровольск Краснознаменского городского округа. Там сгорел деревянный сарай с сеном размером 30х5м. В итоге, сгорело 3 тонны сена и 4 кубометра дров. Для тушения пожара потребовалось два пожарных расчета.

Кроме того, пожарные 13 раз выезжали на тушение загоревшихся бытовых и строительных отходов на территории Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU