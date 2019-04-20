Калининградец похитил из квартиры ванную и газовую колонку
Расселенные дома в Калининграде и области становятся целью злоумышленников. Учитывая, что люди зачастую не успевают вовремя перевезти свои вещи, зачастую квартирные воры уходят с богатой добычей.
На днях в ОМВД России по Ленинградскому району обратились два калининградца, которые сообщили, что неизвестный проник в их квартиры в расселенном аварийном доме на улице Островского. Там злоумышленник похитил имущество на сумму несколько десятков тысяч рублей. - Один из потерпевших лишился нескольких комплектов постельного белья и банных полотенец, а также 20 вентилей для труб, - сообщает пресс-служб УМВД по Калининградской области. - Из соседней квартиры пропали ванная, газовая колонка и батареи отопления.
Найти квартирного вора удалось по фотоснимкам, попавшим в распоряжение сотрудников уголовного розыска. На них запечатлен предполагаемый злоумышленник, оказавшийся 48-летним мужчиной без определенного места жительства. Сотрудникам полиции он пояснил, что сдал часть похищенного на металлолом, а другие вещи продал.
Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU