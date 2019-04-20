В Зеленоградске жители отловили бездомных кошек и сдали их на стерилизацию

СЕГОДНЯ 11:43 2019-04-20T12:22:58+03:00

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В самом западном оплоте «котизма» России, Зеленоградске, в субботу утром прошла акция по отлову бездомных кошек. Об этом на своей персональной странице в фейсбуке сообщила редактор районной газеты «Волна» Оксана Майтакова, выложив несколько фотографий пойманных кошек в переносках.

- В Зеленоградске сегодня, - подписала снимки Майтакова. - Ребята из «Право на жизнь» приехали за первыми кошками, которых будут стерилизовать по муниципальной программе. Жители сами ловили бездомных кошек во дворах. Поразительно, конечно.

Всего, по словам Майтаковой, было отловлено 23 кошки и 1 кот.

Напомним, Зеленоградск с недавнего времени начал активно эксплуатировать бренд города котов. В частности, одной из последних инициатив депутатов местного окружного совета стала замена герба и флага курортного города. На них часть жителей, а также ассоциация рестораторов и отельеров предложили поместить кота.

ИСТОЧНИК KP.RU