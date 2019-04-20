Под Калининградом мужчина стрелял в двух всадников

СЕГОДНЯ 12:46 2019-04-20T12:49:20+03:00

В тот же день человека с обрезом калининградцы видели в районе Химической улицы

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Под Калининградом, в районе поселка Авангардное, неизвестный открыл огонь по двум всадникам, передвигавшимся по полю. Об этом сообщил один из свидетелей происшествия в сообществе автомобилистов Калининградской области, опубликовав фото автомобиля, предположительный владелец которого стрелял по людям.

- Ищу свидетелей, - написал очевидец. - Вчера в 18:30 в Гурьевском районе, недалеко от поселка Авангардное, напротив поворота на Сазоновское городское кладбище, предположительно человек на данном авто остановился на дороге, вышел из машины и без всяких причин и предупреждения стал стрелять из огнестрельного оружия в поле, в сторону, где находились 2 человека на лошадях! Было много машин, возможно, кто-то зафиксировал этот инцидент на видеорегистратор!

В Комментариях под этим сообщением свидетель сообщил, что причиной стрельбы, вероятно, стала порча посевов.

В тот же день, как сообщили «Комсомолке» очевидцы, в районе улицы Химической был замечен мужчина с обрезом в руках. По словам свидетелей происшествия, мужчина был неадекватен и скрылся в районе парка Теодор Кроне.

ИСТОЧНИК KP.RU