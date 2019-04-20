Мэрия Калининграда предложила жителям дрова, напиленные в парке на Гагарина

СЕГОДНЯ 13:55 2019-04-20T13:55:08+03:00

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В субботу 20 апреля в парке на улице Гагарина в Калининграде чиновники мэрии города вышли на субботник вместе с жителями. Уже в районе полудня пресс-служба городской администрации выложила фотографии первых результатов уборки и предложила жителям забрать дрова.

- Мы на субботнике сегодня столько сухостоя вынесли из подлесопарка на Гагарина (да, есть такое слово в нашем чиновничьем языке - означает тоже самое, что и лесопарк, только «рангом» пониже ( как полковник и подполковник)), - сообщает пресс-служба на своей официальной странице в фейсбуке. - Если нужны кому дрова на дачу, или еще куда - приезжайте и забирайте. Самовывоз.

ИСТОЧНИК KP.RU