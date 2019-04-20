2019-04-20T14:15:30+03:00
Происшествия

В Калининграде на Театральной улице полыхает квартира в доме №29-33

Об этом «Комсомолке» сообщили очевидцы
Иван МАРКОВ
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Пожарные у горевшего дома на ТеатральнойПожарные у горевшего дома на ТеатральнойФото: предоставлено очевидцем
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В Калининграде, в доме №29-33 на улице Театральной (рядом с «Морским» бизнес-центром), в субботу днем, в районе 12:40 произошел пожар в квартире на третьем этаже. Об этом «Комсомолке» сообщили очевидцы происшествия.

- Я никогда такого не видела, - рассказала очевидица пожара Екатерина. – Огонь прямо вырывался наружу как в фильмах!

По словам калининградки, на место уже прибыли пожарные расчеты, которым удалось сбить пламя. Сейчас они занимаются ликвидацией последствий пожара. Жертв, по их словам, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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