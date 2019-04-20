В Багратионовском районе пьяный водитель без прав разбил «Мерседес» об дерево

СЕГОДНЯ 15:27 2019-04-20T15:27:54+03:00

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Под Калининградом произошло ДТП, в котором в придорожное дерево въехал автомобиль с 29-летним мужчиной за рулем. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, авария случилась в пятницу на 24 километре дороги «Калининград-Крылово».

ДТП произошло утром, и его причиной стало состояние водителя. Мужчина был не только нетрезв, как утверждают в УМВД, у него также не было прав. В итоге, «Мерседес» на абсолютно прямом участке дороги врезался в придорожное дерево, а водитель получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU