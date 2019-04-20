Калининградские казаки снова получат субсидии от областного правительства

СЕГОДНЯ 16:29 2019-04-20T16:29:27+03:00

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Управление по внутренней политике правительства Калининградской области 19 апреля объявило о приеме заявок на проведение отбора казачьих обществ, зарегистрированных на территории Калининградской области и внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, на предоставление субсидий из областного бюджета. Релиз об этом в пятницу появился на сайте регионального правительства.

Согласно постановлению о порядке предоставления субсидий, деньги будут выделены на реализацию социально значимых проектов казачьих обществ по нескольким направлениям: на охрану общественного порядка, обеспечение пожарной безопасности, охрану объектов животного мира, охрану лесов, охрану объектов обеспечения жизнедеятельности населения. А также субсидии будут предоставляться на военно-патриотические и военно-спортивные мероприятия, культурно-массовые мероприятия по развитию казачьих традиций и восстановлению духовного наследия казачества, мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, мероприятия по военной подготовке; на допризывную подготовку казачьей молодежи.

Подробности приема заявок - по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU