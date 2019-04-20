2019-04-20T18:38:00+03:00
Общество

Под Калининградом пропал 51-летний инвалид, которому на вид 6-7 лет

Объявившие поиск волонтеры пишут, что мужчина ушел из дома в поселке Куйбышевское
Иван МАРКОВ
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Пропавший в Гвардейском районе мужчинаПропавший в Гвардейском районе мужчинаФото: vk.com
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В поселке Куйбышевское Гвардейского городского округа (50-й километр трассы Калининград-Черняховск) 19 апреля ушел из дома и не вернулся 51-летний инвалид Чавдарь Игорь Анатольевич 1967 года рождения.

Чавдарь, как пишут волонтеры, распространяющие объявления, не сможет самостоятельно вернуться домой, так как он «инвалид 1-ой группы, недееспособный». По словам волонтеров, Чавдарь был одет: в куртку светло-зеленого цвета, темно-синие джинсы, серого цвета кепку, черные ботинки.

- Приметы: На вид- 6-7-летний ребенок, низкого роста - около 100 см, вес 30 кг, практически не разговаривает, понимает обращенную к нему речь, - говорится в объявлении.

Всем, кто располагает информацией о его местонахождении - просьба позвонить по телефонам: 02, 102, 112 – полиция, +7(962)263-06-26 - КРМОО "Центр поиска пропавших людей – Калнинград».

ИСТОЧНИК KP.RU

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