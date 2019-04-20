2019-04-20T18:49:49+03:00
Происшествия

Под Калининградом школьник попал под обстрел во время прогулки

Подстрелил подростка 50-летний местный житель из пневматической винтовки
Иван МАРКОВ
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Под Калининградом, в поселке Нивенское, 16-летний школьник попал под обстрел. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, стрелял 50-летний местный житель, находившийся в нетрезвом состоянии.

- Полицейские установили, что травму десятикласснику нанес 50-летний местный житель, - поясняют в пресс-службе. - По предварительной версии, мужчина отдыхал во дворе дома вместе с друзьями и стрелял по мишеням из пневматической винтовки, одна из пуль которой вылетела за пределы придомовой территории и попала в проходившего мимо школьника. Госпитализация подростку не потребовалась.

Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли у мужчины две пневматические винтовки и один пневматический пистолет. В настоящее время он доставлен в отдел полиции для дачи объяснений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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