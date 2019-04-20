2019-04-20T23:02:50+03:00
Происшествия

Жительница Полесска ударила мужа по голове смесителем

Конфликт произошел на почве внезапно возникшей неприязни
Иван МАРКОВ
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В Полесске произошел семейный конфликт, в результате которого от рук разъяренной 21-летней девушки пострадал ее 28-летний муж. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, от мужчины поступило заявление о нападении, также он успел зафиксировать телесные повреждения в виде травмы головы.

- Участковые уполномоченные полиции, прибыв на место происшествия, установили, что на почве внезапно возникших неприязненных отношений супруга потерпевшего, используя металлический смеситель в качестве оружия, умышленно нанесла ему удар по голове, - сообщает пресс-служба, - причинив тем самым легкий вред здоровью.

В отношении ранее не судимой безработной жительницы Полесска возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Женщине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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