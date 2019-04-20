В Калининграде установили отреставрированный довоенный гидрант на проспекте Мира

СЕГОДНЯ 23:30 2019-04-20T23:30:02+03:00

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В центре Калининграда установили довоенный отреставрированный довоенный гидрант. Он появился на пересечении проспекта Мира и улицы Комсомольской. Как говорят местные жители, раньше на этом месте была урна. Пока не удалось оперативно узнать, будет ли гидрант использоваться по назначению или играет лишь декоративную функцию.

Напомним, в октябре прошлого года калининградцы подняли шум из-за сноса довоенного гидранта на Офицерской улице. 2 ноября его вернули на место, предварительно отреставрировав.

Всего, как тогда же сообщили в пресс-службе мэрии города, на территории Калининграда установлено более 2,5 тысяч пожарных гидрантов, из которых около 10% были установлены до 1945 года.

ИСТОЧНИК KP.RU