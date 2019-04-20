2019-04-20T23:59:10+03:00
Общество

Житель Советска в одиночку провел субботник на берегу озера Длинное

Анатолий Федоров признался, что весь мусор удрать не смог, так как ему не хватило мешков
Иван МАРКОВ
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Багажник автомобиля Анатолия Федорова, заполненный мешками с мусоромБагажник автомобиля Анатолия Федорова, заполненный мешками с мусоромФото: Сообщество "Подслушано в Советске" в "ВКонтакте"
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В субботу 20 апреля житель Советска Анатолий Федоров отправился на берег озера Длинное, расположенного между Славском и Советском, чтобы провести там субботник. На призывы прибраться вместе с ним никто из советчан не откликнулся, но отказываться от своей затеи мужчина не стал.

- Сколько было слов: «Когда? Куда? Я приеду!» В общем, одним словом, пустозвоны! – написал Федоров на стене сообщества «Подслушано в Советске». - Субботник состоялся, но только у меня. Сколько было мешков, столько и собрал. И это только поверхностно. Был пару часиков. Но нужно еще сделать добро граблями и не одному.

«Комсомолке» Анатолий признался, что в ближайшее время отправится на берег озера, чтобы закончить начатое. Соседи же пообещали в следующий раз его поддержать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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