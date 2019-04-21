На калининградца завели уголовное дело за организацию «резиновой квартиры»
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53-летний калининградец стал фигурантом уголовного дела за создание «резиновой квартиры». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Мужчина поставил на учет в своей квартире сразу девять иностранцев. Однако в ходе проверки выяснилось, что гости региона в квартире не проживали, это, кстати, подтвердили и соседи злоумышленника.
Уголовное дело возбуждено по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».
ИСТОЧНИК KP.RU