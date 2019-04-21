В Виштынецком лесу высадили 3,8 тысяч саженцев ели и дуба

СЕГОДНЯ 17:02 2019-04-21T17:02:31+03:00

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В субботу, 20 апреля, в Виштынецком лесу прошла весенняя посадка деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В акции приняли участие сотрудники минприроды, дирекции природного парка и местные жители, всего около 50 человек. На участке, очищенном от ветровала, было высажено 3,8 тысяч саженцев ели и дуба.

Кроме этого, для учащихся школ Нестерова и Гусева, помогавших лесничим в посадках деревьев, провели эко-квест. Ребята угадывали следы животных и птиц, обитающих на Виштынецкой возвышенности.

ИСТОЧНИК KP.RU