2019-04-21T12:22:49+03:00
Общество

Алиханов и почти 100 сотрудников правительства привели в порядок территорию замка Георгенбург

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В субботу, 20 апреля, в регионе прошел общеобластной субботник. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, губернатор Антон Алиханов и около 100 сотрудников правительства благоустраивали территорию замка Георгенбург в Черняховске.

- В регионе находится почти 1 700 памятников. Мы поддержали инициативу волонтерского движения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Такие объекты, как замок Георгенбург, уникальны в масштабах всей страны, имеют колоссальную историко-культурную значимость, огромный туристический потенциал. Это одно из трех наиболее сохранившихся замковых сооружений региона, - отметил Антон Алиханов.

На территории замка в ходе субботника высадили 140 туй, чтобы оградить историческую территорию зеленым забором, а также спилили старые деревья и ветхие хозпостройки, убрали мусор и переложили черепицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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