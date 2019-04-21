Алиханов и почти 100 сотрудников правительства привели в порядок территорию замка Георгенбург
В субботу, 20 апреля, в регионе прошел общеобластной субботник. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, губернатор Антон Алиханов и около 100 сотрудников правительства благоустраивали территорию замка Георгенбург в Черняховске.
- В регионе находится почти 1 700 памятников. Мы поддержали инициативу волонтерского движения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Такие объекты, как замок Георгенбург, уникальны в масштабах всей страны, имеют колоссальную историко-культурную значимость, огромный туристический потенциал. Это одно из трех наиболее сохранившихся замковых сооружений региона, - отметил Антон Алиханов.
На территории замка в ходе субботника высадили 140 туй, чтобы оградить историческую территорию зеленым забором, а также спилили старые деревья и ветхие хозпостройки, убрали мусор и переложили черепицу.
ИСТОЧНИК KP.RU