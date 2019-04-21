В военном параде в Калининграде будет задействовано свыше 70 единиц техники

СЕГОДНЯ 12:29 2019-04-21T12:29:42+03:00

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9 мая по площади Победы в Калининграде пройдет свыше 70 единиц военной техники. Об этом сообщает пресс-служба балтийского флота.

Во главе механизированной колонны на площади Победы жители и гости Калининграда смогут увидеть легендарный танк Т-34, который проедет по главной площади города своим ходом.

Военная техника на параде будет представлена танками Т-72, крупнокалиберными пушками «Гиацинт», самоходными артиллерийскими установками «Гвоздика», зенитно-ракетными комплексами «С-400», зенитно-пушечными комплексами «Панцирь - С1» тактическими ракетными комплексами «Искандер», противокорабельными береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион», реактивными системами залпового огня «Град», бронированными разведовательно-дозорными машинами, многоосными тяжелыми тягачами и другой авто и броне техникой. Всего в состав механизированной колонны включено 73 единицы техники, стоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота.

Кроме того, по данным Балтфлота, гости увидят дистанционно управляемые специальные транспортные платформы «Платформа - М», бронетранспортеры БТР-82А и автомобили КамАЗ-4350 и 43501 из семейства «Мустанг».

ИСТОЧНИК KP.RU