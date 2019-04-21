Очевидцы сообщили о пожаре в замке Прейсиш-Эйлау в Багратионовске

СЕГОДНЯ 12:50 2019-04-21T13:19:37+03:00

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В субботу в Багратионовске произошел пожар в замке Прейсиш-Эйлау. Об этом сообщают очевидцы в группе «Багратионовск.инфо» в «Вконтакте».

- Горит замок, который якобы был законсервирован и какое-то время его охраняли. Сейчас посмотрим, как по горячим следам поймают поджигателей, - написал один из очевидцев.

По данным МЧС, в результате пожара в замке выгорело 70 квадратных метров кровли.

Замок Прейсиш-Эйлау является собственностью Калининградской области. В прошлом году региональное правительство пыталось продать объект, выставив начальную сумму 9,7 млн рублей, включая НДС. Однако желающих приобрести полуразрушенное здание за такие деньги не нашлось.

ИСТОЧНИК KP.RU