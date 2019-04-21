Глава горсовета Калининграда прокомментировал идею убрать танк Т-34 с ул. Соммера

СЕГОДНЯ 12:57 2019-04-21T12:57:14+03:00

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Председатель городского совета депутатов Калининграда Андрей Кропоткин выступил против переноса танка Т-34 с улицы Соммера. Об этом Кропоткин написал на своей странице в «Фейсбук».

- Моя позиция следующая. Инициаторам, предложившим перенос памятника я хочу сказать: не вы его устанавливали и не вам принимать решение о его переносе! – написал Андрей Кропоткин, добавив, что пока он занимает пост председателя горсовета, об этом не может идти речи.

Напомним, идею убрать танк озвучил архитектор Сергей Гулевский, в ходе заседания градостроительного совета, на котором обсуждали проект благоустройства улиц Соммера и Рокоссовского.

- Чего танк делает во дворе жилых домов? Что там танк делает-то? Это же памятник погибшим людям, которые отдали жизни за то, что мы с вами живем. И поставили впопыхах там танк! Во дворе жилых домов. Ему там плохо, этому танку. Это унизительно. Ему там унизительно! Ему надо найти достойное место. Вот у нас парк Победы есть, еще что-то, - сказал Сергей Гулевский.

ИСТОЧНИК KP.RU