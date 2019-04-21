В субботу в Калининграде задержали 12 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 13:02 2019-04-21T13:02:58+03:00

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В субботу в Калининградской области инспекторы ГИБДД задержали 12 пьяных водителей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Один из задержанных попался пьяным за рулем, уже будучи лишенным прав за пьяное вождение. Теперь ему светит уголовная ответственность и крупный денежный штраф.

Также за сутки инспекторы привлекли к ответственности 61 пешехода, который переходил дорогу в неположенных местах. Также были оштрафованы семь водителей, которые не остановились перед пешеходными переходами.

ИСТОЧНИК KP.RU