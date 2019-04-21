В субботу в Калининграде задержали 12 пьяных водителей
.Фото: Александр Подгорчук
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В субботу в Калининградской области инспекторы ГИБДД задержали 12 пьяных водителей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Один из задержанных попался пьяным за рулем, уже будучи лишенным прав за пьяное вождение. Теперь ему светит уголовная ответственность и крупный денежный штраф.
Также за сутки инспекторы привлекли к ответственности 61 пешехода, который переходил дорогу в неположенных местах. Также были оштрафованы семь водителей, которые не остановились перед пешеходными переходами.
ИСТОЧНИК KP.RU