2019-04-21T20:38:37+03:00
Общество

28 мемориалов в Калининградской области области нуждаются в капремонте

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Примерно 15 процентов воинских захоронений в Калининградской области нуждаются в капитальном ремонте и благоустройстве. Об этом сообщил руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

- Речь идет о 28 мемориалах, на которых надмогильные сооружения – памятники, надгробия, стелы устанавливались более полувека назад: в 1950-1970-е годы, – рассказал Маслов на оперативном совещании областного правительства в пятницу, 19 апреля. – На остальных достаточно произвести текущий косметический ремонт и благоустройство: оштукатурить и окрасить поверхности, отремонтировать плиточную облицовку элементов памятников, восстановить герметичность швов, убрать мох и растительность из плиточных швов замощения, высадить цветники. То есть, просто поддерживать их в надлежащем состоянии.

На территории Калининградской области в качестве памятников истории и культуры учтено 190 военно-мемориальных объектов, посвященных подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. В том числе к ним относятся 32 обособленно стоящих памятников и памятных знаков, а также 158 воинских захоронений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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