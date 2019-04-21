Жительница Калининграда отсудила у мужа компенсацию за избиение
.Фото: Александр Подгорчук
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Жительница Гурьевска взыскала с мужа компенсацию за побои. Об этом сообщат пресс-служба районного суда.
В январе прошлого года супруг избил женщину, нанеся ей не менее трех ударов по ногам. За это его привлекли к административной ответственности.
На суде женщина заявила, что ей были нанесены нравственные и духовные страдания. Суд взыскал с супруга компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU