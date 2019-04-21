Свыше 20 тысяч болельщиков посетили чемпионат Европы по регби в Калининграде

СЕГОДНЯ 20:38 2019-04-21T20:38:12+03:00

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В Калининграде прошел Чемпионат Европы по регби среди юниоров. В течение недели в областном центре прошли 12 матчей на трех стадионах.

Основную массу встреч приняли стадионы «Сельма» и «Локомотив», а игры за места с первого по четвертое организовали на стадионе «Калининград. Игру сборных команд России и Португалии с трибун посмотрели более семь тысяч человек, а финал Испания-Грузия посетили свыше десяти тысяч болельщиков. Всего матчи посетили свыше 20 тысяч болельщиков.

Победу в чемпионате праздновала сборная Грузии, хотя игра против Испании не получилась однозначной. Долгое время в счете вели регбисты с пиренейского полуострова, но затем грузинским спортсменам удалось перехватить инициативу и победить со счетом 20:10.

ИСТОЧНИК KP.RU