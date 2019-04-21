С понедельника на участке ул. Яналова в Калининграде запретят парковаться

СЕГОДНЯ 15:20 2019-04-21T15:20:43+03:00

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В понедельник, 22 апреля, на участке улицы Яналова в Калининграде запретят парковаться. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Новые дорожные знаки установят в районе дома №44-50, а также вблизи с развлекательными заведениями «Nо Name Bar» и «Атмосфера».

С 25 апреля также будет запрещена парковка на нечетной стороне ул. Алябьева - на участке от ул. Войнич до ул. Лейт. Яналова.

Власти просят водителей обращать внимание на новые знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU