2019-04-21T20:16:41+03:00
Общество

Власти Калининграда выделили 60 млн рублей на модернизацию уличного освещения

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На строительство нового и модернизацию существующего в Калининграде наружного освещения выделено 60 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Программа по модернизации уличного освещения будет реализована в течение двух лет. В частности, до конца этого года новое освещение появится на 16-ти улицах.

Еще 17 улиц получат новое освещение в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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