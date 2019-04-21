Власти Калининграда выделили 60 млн рублей на модернизацию уличного освещения

СЕГОДНЯ 20:16 2019-04-21T20:16:41+03:00

Изменить размер текста: A A

На строительство нового и модернизацию существующего в Калининграде наружного освещения выделено 60 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Программа по модернизации уличного освещения будет реализована в течение двух лет. В частности, до конца этого года новое освещение появится на 16-ти улицах.

Еще 17 улиц получат новое освещение в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU