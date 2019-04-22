Суд обязал власти Зеленоградска подавать жителям Колосовки чистую воду

СЕГОДНЯ 10:42 2019-04-22T10:43:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд обязал администрацию Зеленоградска организовать подачу чистой воды в поселок Колосовка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В ходе проверки было установлено, что подаваемая в поселок Колосовка питьевая вода не соответствует санитарным нормам. В частности, вода не соответствует по показателям железа и мутности.

Прокуратура района подала иск в суд с требованием организовать подачу питьевой воды в соответствии с санитарными требованиями. Районный суд требования прокуратуры удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU