Суд обязал власти Зеленоградска подавать жителям Колосовки чистую воду
.Фото: Александр Подгорчук
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Суд обязал администрацию Зеленоградска организовать подачу чистой воды в поселок Колосовка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В ходе проверки было установлено, что подаваемая в поселок Колосовка питьевая вода не соответствует санитарным нормам. В частности, вода не соответствует по показателям железа и мутности.
Прокуратура района подала иск в суд с требованием организовать подачу питьевой воды в соответствии с санитарными требованиями. Районный суд требования прокуратуры удовлетворил.
ИСТОЧНИК KP.RU