2019-04-22T10:43:20+03:00
Общество

Суд обязал власти Зеленоградска подавать жителям Колосовки чистую воду

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Суд обязал администрацию Зеленоградска организовать подачу чистой воды в поселок Колосовка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В ходе проверки было установлено, что подаваемая в поселок Колосовка питьевая вода не соответствует санитарным нормам. В частности, вода не соответствует по показателям железа и мутности.

Прокуратура района подала иск в суд с требованием организовать подачу питьевой воды в соответствии с санитарными требованиями. Районный суд требования прокуратуры удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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