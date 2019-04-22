Почти в половине городов Калининградской области в понедельник завершается отопительный сезон

СЕГОДНЯ 12:24 2019-04-22T12:24:48+03:00

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Почти в половине муниципалитетов Калининградской области в понедельник, 22 апреля, завершается отопительный сезон. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

В министерстве отметили, что отопительный сезон прошел в штатном режиме, локальные отключения по продолжительности не превышали 24 часов и не привели к перебоям в теплоснабжении.

- В этом отопительном сезоне зафиксировано снижение сбоев в жилищно-коммунальном хозяйстве. Сейчас перед нами стоит задача оценить текущее состояние инфраструктуры и направить информацию в Минстрой РФ. На федеральном уровне идет разработка программы по модернизации объектов ЖКХ до 2024 года. Участие региона в проекте позволит обновить и повысить эффективность коммунальных сетей, – отметил глава министерства Сергей Черномаз.

ИСТОЧНИК KP.RU