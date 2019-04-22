2019-04-22T12:29:32+03:00
Общество

Калининградская область вошла в число лидеров по приросту населения

Численность населения растет, благодаря миграционным процессам
Кирилл Алексеев
Поделиться:
Комментарии: comments3
..Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

Агентство РИА "Новости" провело исследование и составило демографический рейтинг регионов России, из которого ясно, в каких регионах наблюдается убыль населения, а в каких прирост.

Как сообщила "Российская газета", на первом месте оказался Севастополь с приростом за два последних года в 6,46 процента, на втором - Ингушетия (5,2), на третьем - Чечня (4,5 процента). Калининградская область расположилась на девятом месте с приростом в 2,64 процента, пропустив вперед кроме лидеров также Тюменскую, Ленинградскую, Московскую области, Санкт-Петербург и республику Тыву.

Как отметила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова, увеличилось население в 25 субъектах федерации, в 60 сократилось.

Если говорить о населении страны в целом, то за последние два года оно выросло на 236 тысяч человек (0,16 процента) и достигло на 1 января 2019 года 146,7 миллиона человек. Увеличение произошло главным образом за счет миграционных процессов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде начался капремонт тротуара на улице Грига
В Калининграде маршрут автобуса №34 стал ежедневным
Школьница из Калининграда стала призером всероссийской олимпиады по экологии
Актер Иван Охлобыстин – о конфликте хомлинов и РПЦ: Это же чушь
В двух скверах Калининграда начали высаживать розы
Власти назвали стоимость велодорожки от Зеленоградска до Приморья
Почти в половине городов Калининградской области в понедельник завершается отопительный сезон
Суд обязал власти Зеленоградска подавать жителям Колосовки чистую воду
В Калининграде нет света в домах на двух улицах
На Сельме машина такси пробила ограждение и выехала на газон
Свыше 20 тысяч болельщиков посетили чемпионат Европы по регби в Калининграде
Власти Калининграда выделили 60 млн рублей на модернизацию уличного освещения
На ул. Баграмяна при пожаре погиб мужчина
В Виштынецком лесу высадили 3,8 тысяч саженцев ели и дуба
С понедельника на участке ул. Яналова в Калининграде запретят парковаться
Жительница Калининграда отсудила у мужа компенсацию за избиение
Под Янтарным БМВ врезался в дерево: водитель в больнице
28 мемориалов в Калининградской области области нуждаются в капремонте
В финале Суперлиги сыграют калининградский «Локомотив» и московское «Динамо»
В Балтийске пожарные вывели человека из горящей квартиры
В субботу в Калининграде задержали 12 пьяных водителей
Глава горсовета Калининграда прокомментировал идею убрать танк Т-34 с ул. Соммера
Очевидцы сообщили о пожаре в замке Прейсиш-Эйлау в Багратионовске
В военном параде в Калининграде будет задействовано свыше 70 единиц техники
Алиханов и почти 100 сотрудников правительства привели в порядок территорию замка Георгенбург
В понедельник не будет работать польское консульство в Калининграде