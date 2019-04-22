Калининградская область вошла в число лидеров по приросту населения

СЕГОДНЯ 12:29 2019-04-22T12:29:32+03:00

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Агентство РИА "Новости" провело исследование и составило демографический рейтинг регионов России, из которого ясно, в каких регионах наблюдается убыль населения, а в каких прирост.

Как сообщила "Российская газета", на первом месте оказался Севастополь с приростом за два последних года в 6,46 процента, на втором - Ингушетия (5,2), на третьем - Чечня (4,5 процента). Калининградская область расположилась на девятом месте с приростом в 2,64 процента, пропустив вперед кроме лидеров также Тюменскую, Ленинградскую, Московскую области, Санкт-Петербург и республику Тыву.

Как отметила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова, увеличилось население в 25 субъектах федерации, в 60 сократилось.

Если говорить о населении страны в целом, то за последние два года оно выросло на 236 тысяч человек (0,16 процента) и достигло на 1 января 2019 года 146,7 миллиона человек. Увеличение произошло главным образом за счет миграционных процессов.

ИСТОЧНИК KP.RU