2019-04-22T12:35:17+03:00
Общество

Власти назвали стоимость велодорожки от Зеленоградска до Приморья

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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На строительство велодорожки от Зеленоградска до Приморья планируется выделить 364,4 млн рублей. Проект соответствующего постановления о выделении денег опубликован на сайте регионального правительства.

Велодорожка пройдет от Зеленоградска ( КПП на Куршскую косу) до поселка Приморье. Протяженность велодорожки составит почти 34 километра.

Согласно постановлению, проект будет реализован до 2021 года.

Ранее сообщалось, что проект будет разделен на три этапа. Первый этап велодорожки проходит через Зеленоградск, идет по побережью через поселок Куликово, «Игорную зону» (протяженность участка - 17,45 км). Далее проектируемая трасса (5,31 км) проходит по Пионерскому и доходит до восточной границы Светлогорска. Третий этап (11,2 км) проходит через Светлогорск, поселки Отрадное и Лесное и заканчивается в поселке Приморье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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