В двух скверах Калининграда начали высаживать розы
.Фото: мэрия Калининграда
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В двух скверах Калининграда – на ул. Барнаульской и ул.Зараской начали высаживать розы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Всего в двух розариях будет высажено 174 розы. Работы проводит ООО «Декоративные культуры». После высадки подрядная организация будет обеспечивать уход за саженцами – их прополку, окучивание, полив.
Весенний цветочный наряд в июне заменят на летний. Анютины глазки уступят место летникам: из теплиц на городские клумбы переедут цинерария, сальвия, бегония, и тагетис.
ИСТОЧНИК KP.RU