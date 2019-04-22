В двух скверах Калининграда начали высаживать розы

СЕГОДНЯ 12:39 2019-04-22T12:39:59+03:00

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В двух скверах Калининграда – на ул. Барнаульской и ул.Зараской начали высаживать розы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего в двух розариях будет высажено 174 розы. Работы проводит ООО «Декоративные культуры». После высадки подрядная организация будет обеспечивать уход за саженцами – их прополку, окучивание, полив.

Весенний цветочный наряд в июне заменят на летний. Анютины глазки уступят место летникам: из теплиц на городские клумбы переедут цинерария, сальвия, бегония, и тагетис.

ИСТОЧНИК KP.RU