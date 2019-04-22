Актер Иван Охлобыстин – о конфликте хомлинов и РПЦ: Это же чушь

СЕГОДНЯ 13:34 2019-04-22T13:35:00+03:00

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Актер и общественный деятель Иван Охлобыстин, который приезжал в Калининград и выступил лицом юниорского чемпионата Европы по регби, прокомментировал конфликт хомлинов и РПЦ. И назвал его чушью.

- Хомлины? Эти козюлечки? Они чем вредят? Они против Иисуса? – удивился Охлобыстин. – Их надо допросить! Если они ответят, что против, то надо запретить. Но есть маза, что они неживые.

При этом Иван Охлобыстин отметил, что «чисто по-пастерски, любой конфликт невыгоден церкви.

- Церковь – это территория любви. Ведь Церковь это не здание, это сообщество людей. А у здравомыслящего сообщества людей, если оно чем-то не движимо со стороны и не имеет корыстного интереса, подобного рода конфликты – это же чушь, – говорит Иван Охлобыстин.

Отметим, Охлобыстин – священник Русской православной церкви, временно отстраненный по собственному желанию.

Напомним, письмо архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима к губернатору Калининградской области, в котором говорилось о распространении неоязычества при помощи фигурок гномов, получило всероссийский резонанс. На следующий день после обнародования текста этого письма в Инстаграме началась акция под хэштегом #нетрогайтехомлинов.

Иван Ургант высмеял историю в своем шоу. Авторы приостановили проект.

К слову, сегодня из семи обещанных фигурок хомлинов установлено только две.

ИСТОЧНИК KP.RU