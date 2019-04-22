2019-04-22T13:52:29+03:00
Общество

Школьница из Калининграда стала призером всероссийской олимпиады по экологии

Александр КАТЕРУША
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Кристина Соломаха.Кристина Соломаха.Фото: Правительство Калининградской области
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В финале олимпиады, который прошел в Сочи, участвовало 230 школьников из 71 региона России. Ребята выполняли задания на письменном туре и защищали исследовательские работы на проектном туре. От Калининградской области в олимпиаде принимали участие две десятиклассницы – Наталия Белая (гимназия №40) и призер прошлого года Кристина Соломаха (гимназия «Вектор»).

Как сообщает пресс-служба областного правительства, по итогам испытаний дипломами наградили 17 победителей и 85 призеров. Среди них оказалась и Кристина Соломаха.

Отметим, победители и призеры заключительного этапа могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю олимпиады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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