В Калининграде маршрут автобуса №34 стал ежедневным

СЕГОДНЯ 14:04 2019-04-22T14:05:30+03:00

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В понедельник, 22 апреля, автобус маршрута № 34 «Южный вокзал – СНТ «Мечта» стал выходить на линию ежедневно.

Как сообщил начальник отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения Александр Химич, это сделано по просьбам жителей СНТ «Мечта».

- Раньше автобус выходил на линию трижды в неделю, но со временем дачное общество фактически превратилось в жилой микрорайон, и возникла необходимость ежедневного транспортного сообщения, - сказал он.

Автобус будет ходить по следующей схеме движения: по ул. Киевской, ул. Камской, ул. А. Суворова, ш. Мамоновскому, в обратном направлении: по шоссе Мамоновскому, ул. А. Суворова, ул. Камской, ул. Киевской, ул. П. Морозова, ул. Коммунистической, ул. Киевской.

ИСТОЧНИК KP.RU