2019-04-22T14:05:30+03:00
Общество

В Калининграде маршрут автобуса №34 стал ежедневным

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В понедельник, 22 апреля, автобус маршрута № 34 «Южный вокзал – СНТ «Мечта» стал выходить на линию ежедневно.

Как сообщил начальник отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения Александр Химич, это сделано по просьбам жителей СНТ «Мечта».

- Раньше автобус выходил на линию трижды в неделю, но со временем дачное общество фактически превратилось в жилой микрорайон, и возникла необходимость ежедневного транспортного сообщения, - сказал он.

Автобус будет ходить по следующей схеме движения: по ул. Киевской, ул. Камской, ул. А. Суворова, ш. Мамоновскому, в обратном направлении: по шоссе Мамоновскому, ул. А. Суворова, ул. Камской, ул. Киевской, ул. П. Морозова, ул. Коммунистической, ул. Киевской.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде начался капремонт тротуара на улице Грига
Школьница из Калининграда стала призером всероссийской олимпиады по экологии
Актер Иван Охлобыстин – о конфликте хомлинов и РПЦ: Это же чушь
В двух скверах Калининграда начали высаживать розы
Власти назвали стоимость велодорожки от Зеленоградска до Приморья
Калининградская область вошла в число лидеров по приросту населения
Почти в половине городов Калининградской области в понедельник завершается отопительный сезон
Суд обязал власти Зеленоградска подавать жителям Колосовки чистую воду
В Калининграде нет света в домах на двух улицах
На Сельме машина такси пробила ограждение и выехала на газон
Свыше 20 тысяч болельщиков посетили чемпионат Европы по регби в Калининграде
Власти Калининграда выделили 60 млн рублей на модернизацию уличного освещения
На ул. Баграмяна при пожаре погиб мужчина
В Виштынецком лесу высадили 3,8 тысяч саженцев ели и дуба
С понедельника на участке ул. Яналова в Калининграде запретят парковаться
Жительница Калининграда отсудила у мужа компенсацию за избиение
Под Янтарным БМВ врезался в дерево: водитель в больнице
28 мемориалов в Калининградской области области нуждаются в капремонте
В финале Суперлиги сыграют калининградский «Локомотив» и московское «Динамо»
В Балтийске пожарные вывели человека из горящей квартиры
В субботу в Калининграде задержали 12 пьяных водителей
Глава горсовета Калининграда прокомментировал идею убрать танк Т-34 с ул. Соммера
Очевидцы сообщили о пожаре в замке Прейсиш-Эйлау в Багратионовске
В военном параде в Калининграде будет задействовано свыше 70 единиц техники
Алиханов и почти 100 сотрудников правительства привели в порядок территорию замка Георгенбург
В понедельник не будет работать польское консульство в Калининграде