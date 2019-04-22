В Калининграде начался капремонт тротуара на улице Грига

СЕГОДНЯ 14:08 2019-04-22T14:09:20+03:00

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В понедельник в Калининграде начался капитальный ремонт тротуара по ул. Грига - от Московского проспекта до набережной Адмирала Трибуца. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе городской администрации, в районе тротуара также будут оборудованы парковки.

Сейчас в городе продолжается ремонт тротуаров по улицам Коммунистической (в районе домов №№ 56-100) и Минусинской (от ул. Беговой до ул. Коммунистической), а также второй этап благоустройства ул. Проф. Баранова.

В планах на эту неделю – текущий ремонт улиц Инженерной, Воздушной, Соммера, Клинической, Пионерской, Летней, Лермонтова, Некрасова и проспекта Мира. Кроме того, круглосуточное обслуживание разводного моста Юбилейный (рыбная деревня) и подземного пешеходного перехода через Ленинский проспект.

ИСТОЧНИК KP.RU