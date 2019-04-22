2019-04-22T15:19:03+03:00
Спорт

В Черняховске провели турнир по конному спорту

Соревнования провели на базе конного завода «Георгенбург»
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Конный завод «Георгенбург» принял открытые соревнования, собрав больше 50 всадников в возрасте от 8 лет и старше из городов области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, программа турнира включала пять отдельных соревнований с десятью препятствиями высотой от 80 до 120 сантиметров.

Часть участников турнира в Черняховске успешно квалифицировались в финал всероссийских соревнований по конкуру на пони в Санкт-Петербург, а другие определили участников майского Кубка Победы в Москве.

А минспорта отметили, что ближайший турнир запланирован на 5 мая на спецбазе областной школы олимпийского резерва по современному пятиборью. Он будет приурочен к 74-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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