2019-04-22T15:34:25+03:00
Общество

Калининградцы сообщили о 113 фактах выплат зарплат «в конвертах»

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С начала года жители Калининградской области передали 113 обращений о выплате заплаты «в конвертах». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В список организаций выплачивающих своим сотрудникам заработную плату в конвертах» попали: ОАО «Молоко», ООО «Стимул», ООО «Агрофабрика Натурово», ООО «Торгово-производственная компания», ООО «Калининградский деликатес», ИП Агеева Ольга Олеговна, а также большое количество частных охранных предприятий ООО «ЧОП «Балтийский Щит», ООО «ОП «Служба «Содействие», ООО «ЧОП «СБ» и другие.

Как сообщили в пресс-службе правительства, по всем сообщениям проводятся проверки на предмет наличия у компаний государственных и муниципальных контактов.

- Совместно с Управлением ФНС и правоохранительными органами на ближайшей межведомственной комиссии планируется обсуждение мер, которые могут быть применимы к недобросовестным работодателям, – отметила вице-премьер Наталья Сибирёва.

Напомним, что онлайн-сервис по приёму анонимных сообщений о фактах выплаты «серой» заработной платы продолжает свою работу на официальном портале правительства Калининградской области по адресу: https://gov39.ru/envelope_salary/.

ИСТОЧНИК KP.RU

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