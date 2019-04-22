В Большом Исаково после столкновения перевернулась на крышу «Тойота»

СЕГОДНЯ 15:52 2019-04-22T15:52:51+03:00

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В поселке Большое Исаково после столкновения перевернулся автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

ДТП произошло в около выезда с АЗС. По предварительной информации, водитель «Вольво» при выезде с территории АЗС не уступил дорогу и протаранил «Тойоту».

От удара легковушка перевернулась на крышу.

На месте происшествия работают спасатели, обстоятельства аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU