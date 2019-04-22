В центре Калининграда едва не зарезали мужчину за отказ дать сигарету
В Калинниграде задержали пьяного мужчину, который угрожал зарезать прохожего. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Инцидент произошел на улице Черняховского. 23-летний мужчина попросил у прохожего сигарету. Получив отказ, злоумышленник достал нож и стал угрожать оппоненту убийством.
Человека с ножом заметил проезжающий мимо сотрудник уголовного розыска, который бросился на помощь прохожему, выбил из рук злоумышленника нож и задержал его. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии доставили задержанного в отдел полиции.
На него завели уголовное дело по статье «Угроза убийством». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU