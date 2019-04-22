В Калининграде начали обновлять дорожную разметку

СЕГОДНЯ 16:43 2019-04-22T16:44:27+03:00

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В Калининграде начались работы по обновлению дорожной разметки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Власти обещают обновить к 1 мая разметку на центральных улицах, а затем на магистралях, соединяющих центр с микрорайонами.

Преимущественно на дороги будут наносить холодный пластик и термопластик, потому что они более долговечны.

- В тех же случаях, когда нужно будет срочно нанести где-то разметку – будут использовать краску. В этом году на двух кольцевых развязках ул. Горького – ул. Гайдара, ул. Челнокова – ул. Гайдара планируется нанести турборазметку, такую же, как на пл. Василевского. Разметку будут наносить механизированным способом, а в тех случаях, когда это невозможно (пешеходные переходы, стрелки, знаки) – вручную, - сообщили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU