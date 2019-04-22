Калининградца оштрафовали на 200 тысяч за самовольную добычу янтаря

СЕГОДНЯ 16:59 2019-04-22T17:00:21+03:00

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Калининградцу придется заплатить крупный денежный штраф за самовольную добычу янтаря. Об этом сообщает пресс-служба Зеленоградского районного суда.

В сентябре прошлого года «черного старателя»задержали в районе поселка Вербное. Мировой судья оштрафовал злоумышленника на 200 тысяч рублей.

Копатель не согласился со штрафом и обжаловал решение в вышестоящей инстанции. Однако Зеленоградский районный суд признал законным постановление мирового судьи.

ИСТОЧНИК KP.RU