Калининградца оштрафовали на 200 тысяч за самовольную добычу янтаря
.Фото: Александр Подгорчук
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Калининградцу придется заплатить крупный денежный штраф за самовольную добычу янтаря. Об этом сообщает пресс-служба Зеленоградского районного суда.
В сентябре прошлого года «черного старателя»задержали в районе поселка Вербное. Мировой судья оштрафовал злоумышленника на 200 тысяч рублей.
Копатель не согласился со штрафом и обжаловал решение в вышестоящей инстанции. Однако Зеленоградский районный суд признал законным постановление мирового судьи.
ИСТОЧНИК KP.RU