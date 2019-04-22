В Калининграде продавец мебельного магазина присвоила свыше 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:22 2019-04-22T17:22:03+03:00

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В отдел полиции по Московскому району Калининграда обратился директор мебельного магазина, который сообщил, что выявил недостачу 106 500 рублей.

Полицейские провели проверку и выяснили, что к хищению денег причастна 38-летняя продавщица. Как оказалось, женщина продала кухонный гарнитур и присвоила полученные деньги.

На нее завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU