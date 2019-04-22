На выходных на калининградских дорогах задержали 27 пьяных водителей
.Фото: Александр Подгорчук
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За двое суток в Калининградской области инспекторы ГИБДД задержали 27 пьяных водителей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Один из водителей был пойман пьяным за рулем, уже будучи лишенным прав за пьяное вождение. На него завели уголовное дело.
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения сообщать о пьяных водителях на горячую линию «Нетрезвый водитель» по телефону 8(4012) 552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU