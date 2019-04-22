Калининградский историк Сергей Трифонов приготовил подарок калининградским музеям

СЕГОДНЯ 17:58 2019-04-22T17:58:45+03:00

Правда, подарок этот только один, и его явно не хватит на всех

Изменить размер текста: A A

В понедельник в редакцию «Комсомолки» дозвонился известный калининградский историк-мистик Сергей Трифонов, известный по своему проекту «Кёнигсберг-13». Трифонов заявил, что нашел в своем архиве газету за 10 мая 1945 года, которую он готов передать любому из калининградских музеев.

- Это подлинный экземпляр газеты «Красная звезда» за 10 мая 1945 года, - заявил Трифонов. - Я думаю, что он может украсить любой музей города. Через вашу редакцию я могу передать эту газету первому музею, который за ней обратится. Даже школьному.

Пока историк не знает, как ему быть, если к нему обратятся сразу два музея. Вероятно, он приготовит для конкурента утешительный подарок (их, судя по последним публикациям Трифонова, у него еще много).

ИСТОЧНИК KP.RU