2019-04-22T18:47:02+03:00
Общество

Директор Багратионовского музея – о пожаре в замке Прейсиш-Эйлау: Это пример безнаказанности

Александр КАТЕРУША
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Александр Панченко в родном музее.Александр Панченко в родном музее.Фото: vk.com
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Директор Багратионовского музея Александр Панченко назвал примером безнаказанности очередной пожар в замке Прейсиш-Эйлау.

- Это пример безнаказанности и безысходности. Седьмой раз горит. А что дальше? Понятно, что пожар возник не сам по себе. Подожгли, - говорит Александр Панченко «Комсомолке». - Вся область у нас в пожаре. Поля горят, здания горят. Да, также как и тайга вся горит. А почему? Подожгли, потому что сгоревший лес потом хорошо пилить и отправлять в Китай.

Вспомнил Панченко и недавно сгоревшую усадьбу Альтхоф Рагнит под Неманом.

- Таких «Соборов Парижской Богоматери» у нас еще будет много! До тех пор, пока публично не накажут. Не просто пожурят и скажут «Нельзя», а материально. Нанесли ущерб на миллион рублей? Возмещайте! Нарушителей противопожарного режима надо серьезно наказывать и распространять в печати информацию про них.

Напомним, в минувшую субботу 20 апреля в Багратионовске произошел пожар в замке Прейсиш-Эйлау.

Замок Прейсиш-Эйлау является собственностью Калининградской области. В прошлом году региональное правительство пыталось продать объект, выставив начальную сумму 9,7 млн рублей, включая НДС. Однако желающих приобрести полуразрушенное здание за такие деньги не нашлось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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